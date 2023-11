Biathlon | Italia quinta nella staffetta maschile a Oestersund con troppi errori al poligono Vince la Norvegia

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Entrata a far parte dell’album dei ricordi ladi(Svezia), tappa della Coppa del Mondo di2023-2024. Sulle nevi scandinave gli atleti sono andati in cerca di precisione nel susseguirsi dei poligoni su un percorso non super impegnativo, ma da contestualizzare rispetto alle basse temperature affrontateprova di squadra. Vista la totale assenza di vento, chi è riuscito a minimizzare glinelle serie di tiro ha avuto un vantaggio. Non è stato il caso dell’. Il quartetto formato da Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer ha usato 16 ricariche, con Giacomel che ha fatto ricorso a tutto il “pacchetto” a disposizione per evitare il giro di penalità. Un aspetto su cui gli azzurri dovranno lavorare perché ...