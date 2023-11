Biasin | «Il 3-3 uscito in questo modo è ancora più bello di uno 0-1!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023)ha detto la sua su Benfica-Inter, match finito 3-3 con super rimonta nerazzurra nella ripresa. Il giornalista ha visto ha apprezzato anche Inzaghi. DUE VOLTI ? Su Tutti Convocati, Fabrizioha commentato così il pari dei nerazzurri: «Ieri abbiamo visto due volti dell’Inter: primo tempo osceno per atteggiamento più che per prestazione sul campo; nella ripresa bravissimo Inzaghi a ripartire con gli stessi undici e ottenere delle risposte. Paradossalmente il 3-3in questa maniera per me èpiùdi uno 0-1 perché ti dà entusiasmo. Questa squadra sta bene a livello europeo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...