Beyoncé Incanta in Total White | Il Cappotto Bianco Diventa un Must per l’Inverno 2024

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 30 novembre 2023) Lo Stile Invernale di, icona di stile, non perde il suo fascino neanche d’inverno. Dopo aver rivelato un nuovo look capelli alla prima del suo documentario, ha optato per un raffinato outfit Queen B,Queen B, . Il suo look, composto da pantaloni della tuta e un dolcevita che si avvolge come una balaclava, completato da un blazer oversize, è impreziosito da unteddy nel tono Renaissance TourcremaRenaissance Tour, divenuto un elemento chiave della moda Autunno/Inverno 2023-24. Il: Eleganza di Stagione La popstar ha condiviso su Instagram il suo look, mostrando una serie di foto accanto aJay-Z, il quale ...