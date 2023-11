Benfica-Inter | Treimanis aiutato dal Var in 2 episodi | la moviola ? TS

Nota tattica , una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Benfica-Inter ... (inter-news)

Nota tattica di Benfica-Inter : Frattesi trova il gol e non solo

Benfica-Inter - tante insufficienze. Arnautovic ok - le pagelle – CdS

In Benfica-Inter non è convincente la prestazione del l’arbitro . Treimanis fa diversi errori e ha bisogno spesso dell’aiuto del VAR, la moviola del ... (inter-news)

L’Inter compie una clamorosa rimonta nel secondo tempo dell’Estadio Da Luz e pareggia con il Benfica per 3-3. Tre giocatori nerazzurri però ... (inter-news)

Benfica-Inter - in tre non sfruttano l’occasione da titolare – CdS

Benfica-Inter 3-3 - Joao Mario tris e rimonta nerazzurra

(Adnkronos) – L’Inter pareggia per 3-3 in casa del Benfica nel match valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League. I nerazzurri, ... ()