Benfica-Inter 3-3 | Joao Mario tris e rimonta nerazzurra

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – L'pareggia per 3-3 in casa delnel match valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League. I nerazzurri, sotto 3-0 nel primo tempo per la tripletta dell'exno nella ripresa. La squadra allenata da Inzaghi, già qualificata agli ottavi, ha 11 punti come la Real Sociedad e si giocherà il primo posto nel girone tra due settimane nello scontro diretto con i baschi a Milano.comincia il suo show personale al 5'. Tengstedt fa sponda con un colpo di testa, il compagno arriva e fa centro con un sinistro di prima intenzione: 1-0. Gli stessi giocatori sono protagonisti del raddoppio al 13'. Ilrecupera palla, Tengstedt arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone invitante: ...