Benfica-Inter 3-3 | il tabellino della partita di Champions League

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-3: questo ilvalida per la quinta giornata del Gruppo D di2023-2024. RIMONTA A METÀ – L’riprende tre gol alma c’è l’amaro in bocca perché, visto lo 0-0 sull’altro campo in Real Sociedad-Red Bull Salisburgo, vincendo ci sarebbe stata la possibilità di giocarsi lo scontro diretto per il primo posto del Gruppo D diavendo a disposizione due risultati su tre. Primo tempo da incubo, con gli otto cambi di Simone Inzaghi che naufragano con la tripletta dell’ex Joao Mario. Poi suona la sveglia Marko Arnautovic, aprendo una rimonta impensabile che si concretizza grazie a ...