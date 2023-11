Bellingham | “Sono nato per giocare a calcio e reggere le pressioni”

Leggi su notizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il centrocampista inglese ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli: “Mi piace avere tante responsabilità in campo”. Il commento di Ancelotti: “Abbiamo battuto una squadra pericolosa e con tanti armi a disposizione. L’emergenza? Ora ne ho undici contati, quindi non posso sbagliare la formazione”per, e come dargli torto. Judecontinua a impressionare, anche se ormai bisognerebbe farci l’abitudine a certe prestazioni. Il classe 2003 ha domila sfida con il Napoli: autore del gol del sorpasso siglato di testa (il momentaneo 2-1), poi dell’assist straordinario (di esterno destro) per Joselu, che ha definito sul 4-2 il risultato al Bernabeu. Judeha domianche contro il Napoli: suo il gol di testa del momentaneo 2-1 ...