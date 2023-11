Beautiful Anticipazioni Americane | Hope è disgustata! Deacon non accetta la sua relazione con Thomas ma lui sta con Sheila!

Leggi su comingsoon

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ledici rivelano cheha confessato alla figlia di non gradire la sua vicinanza con. Perè stato un duro colpo, non si aspettava un simile reazione da una persona che sta con Sheila. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in onda su Canale5.