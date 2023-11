Bcc Treviglio | consegnate 67 borse di studio a giovani della zona

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023). Anche quest’anno, alla Cassa rurale Bccsi premiano impegno e determinazione: 67hanno ricevuto ledial merito durante la cerimonia di consegna tenutasi giovedì (23 novembre) all’Auditorium di via Carlo Carcano. L’iniziativa, alla sua 28esima edizione, ha valorizzato il percorso scolastico di soci e figli dei soci che nel 2022 hanno conseguito con ottimi voti il diploma di scuola media superiore o di laurea triennale o specialistica. Il presidente Giovanni Grazioli ha sottolineato come questa iniziativa non ha solo lo scopo di premiare i successi scolastici dei ragazzi, ma vuole anche contribuire alla diffusione dei valoriBcc tra ie arricchire il loro bagaglio culturale, promuovendo una riflessione su temi ...