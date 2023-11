(Di giovedì 30 novembre 2023) Prevista un'opzione fino a fine stagione- La Happy Casahaper ulteriori dueilcon Tomas, con opzione fino al termine della stagione sportiva in corso. Arrivato aa fine settembre, il giocatore ceco si è reso molto utile in questo inizio

LIVE – Brindisi-Virtus Bologna 31-24 - Serie A1 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Brindisi-Virtus Bologna 40-39 - Serie A1 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Brindisi-Virtus Bologna 62-52 - Serie A1 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA

Basket - l'Olimpia Milano cade in casa contro Pistoia. Bologna ko a Brindisi

Basket : Brindisi. Prolungato per altri due mesi contratto Kyzlink

Basket: Brindisi. Prolungato per altri due mesi contratto Kyzlink Tiscali

Happy Casa Brindisi: Tomáš Kyzlink in biancazzurro per altri due mesi con opzione BrindisiReport

Basket: Brindisi. Prolungato per altri due mesi contratto Kyzlink

Prevista un'opzione fino a fine stagione BRINDISI (ITALPRESS) - La Happy Casa Brindisi ha prolungato per ulteriori due mesi il contratto con ...

New Basket Brindisi, prolungamento con Kyzlink

La New Basket Brindisi ha prolungato per altri due mesi il contratto con Tomáš Kyzlink, con opzione fino al termine della stagione sportiva in corso. Arrivato a Brindisi a fine settembre si è reso ...