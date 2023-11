Baschirotto | «Non dimenticherò mai il mio esordio in A con il Lecce Sulla Nazionale…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Federico, difensore del, si è raccontato in una intervista a Radio Serie A con RDS. Ecco le sue dichiarazioni Federico, difensore del, si è raccontato in una intervista a Radio Serie A con RDS. Ecco le sue dichiarazioni. CONDIZIONE – «Ci stiamo preparando a questa partita che ci attende con il Bologna, sia fisicamente che mentalmente. Li stiamo studiando, abbiamo fatto dei video su di loro. Stanno facendo un grande campionato e noi siamo consapevoli del fatto che troveremo una squadra compatta che sa quello che fa e noi dovremo opporci sfruttando al meglio ciò che sappiamo fare». SEGRETO – «Il mio segreto è il lavoro sodo e sacrificarsi. Vado in campo presto la mattina e cerco di affinare qualsiasi cosa per essere al meglio la domenica. Poi mi curo anche di fuori con ...