Bari | litiga con il marito su TikTok e poi lo fa picchiare dai parenti con la mazza da baseball

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 30 novembre 2023)sue Instagram con ile per vendicarsi chiede a cinque persone, trae suoi conoscenti, di farlo. Per questo motivo, l’11 ottobre scorso - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - un 43enne, nella centrale piazza Aldo Moro a Casamassima, in provincia di, è stato aggredito con unadae un tirapugni da cinque persone che prima hanno danneggiato...