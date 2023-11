Aziende italiane puntano su sostenibilità | ostacoli e opportunità

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Quasi 9 leader italiani su 10 (86%) prevedono di mantenere o aumentare i loro investimenti in azioni dientro il 2026. Sono i dati del Rapporto annuale sulladi Sap, secondo il quale, nonostante queste previsioni, la strada per il progresso ambientale presenta alcune barriere. Lo studio globale condotto su oltre 4.700 manager d’azienda, di cui 200 in Italia, è la terza edizione dell’annuale Sustainability Study di Sap che esplora le motivazioni e le sfide principali che le organizzazioni devono affrontare per ridurre l’impatto ambientale su larga scala. L’analisi di quest’anno rileva che, mentre il 34% delleafferma che l’azione ambientale sta già avendo un forte impatto sulledi profitto e crescita, oltre un terzo (34%) ha ...