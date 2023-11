Avete ancora la forza di credere nei Clippers?

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 30 novembre 2023) A caccia del loro primo titolo, e nel disperato tentativo di dare un’ultima chance a questo nucleo, gli L.A.hanno premuto di nuovo l’interruttore. Dopo un’estate di lunghe ed estenuanti trattative, il 31 ottobre sono andati all-in per portare in California la loro terza stella: James Harden, sulla carta quel tanto atteso – e mai trovato – playmaker di cui la squadra aveva bisogno da tempo. Vicino a Paul George e Kawhi Leonard, infortuni permettendo, “The Beard” è chiamato ad essere l’uomo giusto al posto giusto per fare di questa stagione deifinalmente la stagione giusta. Esattamente ciò a cui pensava Lawrence Frank, president of basketball operations, quando lo ha definito “ceiling raiser”, ovvero il teorico innesto ideale per alzare il potenziale del collettivo. Acquisito con un sogno in testa: salutare la Crypto.com Arena sotto ...