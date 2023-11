Auto elettriche per nababbi Il dossier rivela | solo 4 sotto i 30mila euro

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Professionisti del settore come Akio Toyoda, presidente del cda della Toyota, hanno bollato lecome sopravvalutate, ponendo l’accento sulle tante criticità omesse dai talebani della religione green. Ma oltre le emissioni di anidride carbonica e la perdita di milioni di posti di lavoro c’è di più. Parliamo del fattore economico: lealla spina non sono alla portata di tutti. L’ennesima conferma arriva direttamente dai numeri messi a disposizione dalla Commissionepea, tra i grandi paladini della rivoluzione verde: su più di 300 modelli censiti,quattro costano meno di 30 mila. Non c’è bisogno di aggiungere altro. Il pressing per lenon porterà grossi risultati dal punto di vista ambientale, ma ...