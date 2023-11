Auto elettriche? Ecco come guidarle con il freddo senza pensare alle batterie

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – L’abbassamento delle temperature tipico della stagione più fredda può rappresentare una sfida per i veicoli elettrici, le cuipossono essere messe alla prova in termini di consumi e durata. Per questo, Geotab – leader globale nell’ambito della tecnologia per i veicoli connessi, ha identificato alcuni consigli per massimizzare le prestazioni dei mezzi

Sportequipe 8: Scommette sullo spazio e sulla comodità

... stiamo parlando, per esempio, delle regolazionicon memorie delle poltrone , del vano ...e completo di connessioni agli smartphone via Apple CarPlay (in modalità wireless) e via Android...

Auto elettriche, il calo della domanda non dovrebbe rallentare gli investimenti europei HDmotori

Il prezzo delle auto elettriche crolla sul mercato dell'usato: cosa succede Everyeye Auto

Royal Enfield Him-E: il concept della futura moto elettrica

Esattamente come è avvenuto per le auto, anche le Case costruttrici di moto ... Stiamo lavorando su un paradigma completamente diverso per i veicoli elettrici. Ci vuole tempo per mettere insieme ...

Cavi di ricarica addio, arriva il wireless (col 93% di efficienza)

pari al 93% Della ricarica wireless per le auto elettriche si parla da diversi anni, e molti progetti sono già in essere, soprattutto legati alla possibilità di avere interi tratti stradali in grado ...