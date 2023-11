Auto elettriche? Ecco come guidarle con il freddo senza pensare alle batterie

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 novembre 2023) I consigli per massimizzare le prestazioni dei mezzi a propulsione elettrica anche nelle condizioni climatiche più avverse L’abbassamento delle temperature tipico della stagione più fredda può rappresentare una sfida per i veicoli elettrici, le cuipossono essere messe alla prova in termini di consumi e durata. Per questo, Geotab – leader globale nell’ambito della