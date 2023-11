Attenzione alle truffe online che sfruttano Alessandro Cattelan | Francesca Fagnani e Fabio Fazio e altri ancora a loro insaputa

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 novembre 2023) Già nel mese di settembre era circolata un inesistente articolo attribuito a Repubblica in cui si sosteneva che Banca d’Italia avesse citato in giudizio Alessia Marcuzzi. Si trattava di un genere di, orchestrate dai malintenzionati per attirare gli utenti a investire in una piattaforma di trading. La storia si ripete, ma con un’altra narrazione eprotagonisti come i conduttori. La lista è lunga, molti sono i vip italiani coinvolti. Per chi ha fretta Piccole pagine create da poco e con pochi contenuti pubblicati, di politici o di artisti stranieri sconosciuti, condividono in lingua italiana delle presunte notizie riguardo i vip italiani con rilevazioni sconcertanti. Il ...