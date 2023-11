Attentato a Gerusalemme | uccisi 2 israeliani e 8 feriti Tregua estesa | atteso il rilascio di altri 8 ostaggi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mentre arriva la notizia che latra Israele e Hamas proseguirà per altre 24 ore a Gaza, duesono morti e altre 8 persone sono rimaste ferite in unsferrato a una fermata del tram all’ingresso della città, sul boulevard Weizman. Secondo il Jerusalem Post, che cita fonti della polizia, e in base a quanto dichiarato il capo della polizia cittadina, Doron Turgeman «due terroristi palestinesi diest» sono arrivati sul luogo dell’attacco in automobile. Sono scesi dall’auto imbracciando un fucile M-16 e una pistola, quindi hanno fatto fuoco contro una fermata del bus. Sempre Turgeman, poi, in base a quanto riferisce l’Ansa, ha aggiunto che i dueri sono statidall’intervento immediato di due soldati e da ...