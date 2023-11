Attentato a Gerusalemme | uccisa una 16enne Tregua a Gaza estesa di un giorno

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Due terroristi hanno aperto il fuoco contro una fermata del bus e sarebbero stati uccisi in circostanze ancora da chiarire. Mentre arriva la notizia che latra Israele e Hamas proseguirà per altre 24 ore a, una ragazza è morta e altre 7 persone sono rimaste ferite in un. Secondo