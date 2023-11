Attentato a Gerusalemme | tre morti e sei feriti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 novembre 2023), 30 novembre 2023 – La tregua tra Israele e Hamas proseguirà per altre 24 ore a Gaza. Ma mentre viene diffusa la notizia unha provocato tree sei. Secondo il Times of Israel, hanno perso la vita una ragazza di 24 anni, dichiarata morta sul posto, e due persone anziane, tra cui almeno un uomo, che non sono sopravvissute in ospedale alle ferite riportate nella sparatoria. Intanto il sindaco di, Moshe Lion, ha ordinato un maggiore dispiegamento di agenti nella città “per rafforzare il senso di sicurezza tra gli abitanti”. Secondo la polizia, i due “terroristi” erano originari diEst ed erano armati di M16 e di una pistola. Hanno aperto il fuoco a una fermata dell’autobus nel sobborgo di Givat Shaul. ...