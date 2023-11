Attentato a Gerusalemme | terroristi aprono il fuoco | 2 vittime | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Due israeliani sono stati uccisi e altre otto persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria all'ingresso di, proprio mentre arriva la notizia della proroga della tregua di altre 24 ore a Gaza. Secondo quanto riporta il Jerusalem Post, che cita la polizia, "due" hanno aperto ilcontro una fermata del bus e sarebbero stati uccisi in circostanze ancora da chiarire. I primi soccorritori hanno rilevato la morte di una ragazza di 16 anni, poco più tardi è stato annunciato il decesso di un settantenne, che non è sopravvissuto alle ferite riportate. L'autostrada 1 dallo svincolo di Motsa versoè stata chiusa al traffico dopo l'attacco. L'anno scorso un altro attaccoco alla stessa fermata dell'autobus aveva provocato la morte di due ...