Attentato a Gerusalemme | almeno tre morti in attentato di Hamas | anche una 16enne e una ragazza incinta

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Unterroristico si è verificato a, nello Stato di Israele, dove stamattina due persone armate hanno aperto il fuoco a una fermata dell’autobus in un sobborgo della città, uccidendotre persone e ferendone una decina. Secondo il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, “i due terroristi erano operativi di”. Il bilancio è terribile: tra le vittime dell’ci sonounadi 16 anni ed una di 24, che era.Leggi: Gaza, è tragedia: i piccoli Kfir e Ariel non ce l’hanno fatta L’arriva dopo che i leader politici dihanno dichiarato che è responsabilità ...