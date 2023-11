Attacco vandalico alla residenza del presidente della Fondazione ‘Angelo Vassallo’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella notte scorsa, ilAngelo Vassallo Sindaco Pescatore Dario Vassallo, ha subito unnella propriaa Roma. In un episodio avvenuto sotto la pioggia, ignoti individui sono penetrati nel giardinocasa del Sindaco, compiendo atti vandalici senza apparente movente. Nel corso dell’incursione, i malintenzionati hanno danneggiato i vetri di due veicoli parcheggiati nella proprietà, senza tuttavia perpetrare alcun furto. In particolare, è stata presa di mira l’auto personale dquale è stato asportato un elettrobisturi. In maniera insolita, l’oggetto trafugato è stato successivamente ritrovato all’interno del giardino, non lontano dal luogo del furto, senza che venisse ...