Atreju 2023 | si mette in moto il cantiere Renzi conferma la presenza e lancia una frecciata a Schlein

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ildisiin. Lavori in corso a Castel Sant’Angelo, dove dal 14 al 17 dicembre andrà in scena la tradizionale festa dei giovani di Fratelli d’Italia, per la quale quest’anno è stato scelto lo slogan “Bentornato orgoglio italiano”. Davanti al monumento che sorge sulla sponda destra del Tevere, è iniziato – tra gru e camion – l’allestimento dell’area che ospiterà la kermesse di FdI. Una grande pista di pattinaggio e un maxi villaggio di Natale, secondo quanto si apprende, accoglieranno simpatizzanti e cittadini. Matteola partecipazione adAncora in via di definizione la lista degli invitati, che sarà probabilmente ufficializzata nella conferenza stampa di presentazione che si terrà nei prossimi giorni. Intanto, è arrivata ...