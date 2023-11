Atletico | Yuri punta sul Rayo e Yeray resta in disparte

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 30 novembre 2023) 2023-11-30 15:05:39 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Equesto giovedì L’Athletic ha svolto la seconda seduta preparatoria in vista della partita di sabato contro ilVallecano. Una sessione alla quale ci siamo visti per la seconda giornata consecutivaBerchiche si allena con gli altri Del modello. L’esterno del Zarautz, fuori dalla squadra per oltre un mese per un fastidio al perone, ha svolto una nuova seduta preparatoria. Le sensazioni di Berchiche dopo questi due allenamenti sono buone e tutto fa pensare che possa essere a disposizione per il duello di sabato contro ilVallecano. Inoltre, non ci sono state novità di rilievo per quanto riguarda l’allenamento dei biancorossi, che prevede una seduta collettiva Dani ...