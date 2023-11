Atletica | Maratona di Valencia 2023 | Sofiia Yaremchuk continua il percorso verso le Olimpiadi di Parigi

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Domenica 3 dicembre va in scena l’edizionedelladi, una delle prove più veloci al mondo sulla distanza dei 42,195 chilometri. In casa Italia c’è grande attesa per la prova di, 29enne dell’Esercito e reduce dall’esordio in maglia azzurra nei Mondiali di mezzaall’inizio di ottobre piazzandosi undicesima a Riga in 1h09:37. Una prova importante nelledi2024, per le qualiha già il pass in tasca dopo il crono di 2h24:02 corso a Londra lo scorso aprile. Un tempo che tra l’altro ha posto l’azzurra al quinto posto nelle liste italiane di ogni tempo, a soli 18 secondi dal record nazionale di Valeria Straneo datato ...