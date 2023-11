"Decisione non facile, ma io sono un atleta che non si accontenta mai. Quello che arriva è un anno olimpico e mi devo preparare al meglio. Partirò il ... (247.libero)

Atletica : Jacobs - 'in Usa perché non mi accontento mai - voglio difendere titoli a Europei e Giochi'

Roma, 5 nov. - (Adnkronos) - "Il mio allenatore Rana Reider si può definire un genio , è attento a ogni dettaglio. Il gruppo qui in Florida è davvero ... (liberoquotidiano)

Marcell Jacobs: "In America per ritrovare me stesso. Posso ripetere il tempo di Tokyo"

Reider, il tecnico di Jacobs "Marcell è un re. Vale 9”80. Sarà in finale ai Giochi" La Gazzetta dello Sport

Atletica, Jacobs riparte dagli Usa: "Testa e corpo per il 2024" Sky Sport

Atletica: Jacobs "Ho ritrovato felicità, posso ripetere tempo Tokyo"

Negli ultimi due anni nessuno ha vinto con un tempo inferiore a 9"80, il mio crono di Tokyo che posso ripetere". Marcell Jacobs ci crede. Il campione olimpico dei 100 metri ha deciso nei mesi scorsi ...

