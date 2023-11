Atalanta-Sporting Lisbona 1-0 LIVE | INIZIA IL SECONDO TEMPO a Bergamo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gewiss Stadium, il match d’Europa League 2023/2024 trasintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la quinta giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024: sintesi e moviola 49? OCCASIONE SCAMACCA! Ederson serve perfettamente Scamacca che si trova a tu per tu con Adan. Il centravanti attende, tira e la palla finisce fuori. 47? OCCASIONE: Passaggio in mezzo all’area per Edwards che si trova a tu per tu con Musso, ma Djimsiti salva praticamente sulla linea. CAMBIO: Dentro Edwards e ...