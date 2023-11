Atalanta-Sporting Lisbona 0-0 LIVE | è cominciato il match

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gewiss Stadium, ild’Europa League 2023/2024 trasintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nelvalido per la quinta giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024: sintesi e moviola 5? GOAL ANNULLATO ALL’. Passaggio filtrante di Lookman per Scamacca che a tu per tu batte il portiere dello, ma l’azione viene annullata per fuorigioco. E’ COMINCIATAAggiornamenti dalle ...