Atalanta-Sporting 1-1 | Amorim | “Nel secondo tempo potevamo fare di più | abbiamo provato a vincere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Rubenha parlato in conferenza stampa dopo1-1, match valevole per la quinta giornata dell’Europa League 2023/2024. Un pareggio che impedisce ai portoghesi di lottare per il primo posto, pur mettendo al sicuro il passaggio del turno. “Nel primoavuto molta pressione dall’, che però non ha creato tantissime occasioni – spiega il tecnico dei lusitani – Ci prendiamo questo pareggio, anche se nella partita è cambiata e avremmo potutopiù male ai nostri avversari. Dovevamoe ci, sappiamo dovesbagliato.” Sulle difficoltà in fase realizzativa,dice la ...