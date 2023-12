Atalanta | la gioia di Gasperini | “Grande primo posto | lo Sporting era la più forte”

Leggi su notizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il tecnico bergamasco ha parlato dopo il pareggio contro i portoghesi che ha certificato la qualificazione agli ottavi di Europa League con una giornata di anticipo: “Centrato un obiettivo importante”blindato, ora non è più in discussione. L’pareggia in casa con loLisbona e centra il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. I portoghesi, sfortunati dopo il pareggio siglato nel secondo tempo, non possono più superare la squadra di Gian Pieronegli ultimi 90 minuti del girone. Gian Pierosoddisfatto al massimo per ilnel girone di Europa League: “LoLisbona era la squadra piùe quindi accreditata per chiudere in testa” (Ansa Foto) – ...