Atalanta ferita | ma con lo Sporting Gasperini cerca tre partite di sconto in Europa

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) E’ un’certamentequella che si affaccia all’per una sfida di cartello contro loLisbona. Il ko col Napoli ha provocato un po’ di sconquasso in classifica, con qualche posizione persa e un rallentamento innegabile. Forte con le piccole, debole con le forti, calcisticamente parlando è chiaro, un’inversione di tendenza rispetto alle annate migliori. Per la Champions, però, occorre far punti anche negli scontri diretti e negli ultimi tempi, tra Lazio, Inter e Napoli, è venuto un po’ a mancare questo fattore. Così come è venuto a mancare un po’ di sano cinismo. Ma ora c’è da pensare al giovedì di coppa, a un po’ di inevitabili rotazioni nell’undici di(potremmo rivedere Muriel dal 1?, ma anche Scamacca che sabato non era titolare, mentre in difesa i numeri sono ...