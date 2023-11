Atalanta | contro lo Sporting con Scamacca per centrare subito gli ottavi di finale

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Bergamo. Il calcolo è molto semplice: con una vittoria o un pareggio l’blinda il primo posto nel girone, con una sconfitta dovrà aspettare l’ultimo turno per capire se le toccherà fare il playoffle terze della Champions League o meno, senza necessarimente dipendere da sé stessa. Giovedì (ore 18.45 al Gewiss Stadium) i nerazzurri affrontano locon l’obiettivo di assicurarsi un posto direttamente aglidi. Significherebbe poter pensare solo al campionato, e occasionalmente alla Coppa Italia, fino a marzo. Oltre che evitarsi il rischio di dover affrontare una squadra di valore. Non è un caso che Gian Piero Gasperini alla vigilia del match abbia voluto evidenziare quanto ottenere un risultato positivo sia fondamentale per chiudere ogni discorso in anticipo e ...