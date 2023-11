Asili nido | via libera della Giunta di Palafrizzoni ad altri quattro progetti

Gli Asili nido presenti in Italia non riescono a soddisfare tutte le richieste delle famiglie : è questo il quadro che emerge dal report Istat ... (gravidanzaonline)

Asili nido : c’è posto solo per un bimbo su tre e solo per chi è in famiglie agiate

Pnrr, Sala (FI): "Bene Fitto su piano asili nido. Investire su scuola è sfida per futuro"

'Il governo non farà marcia indietro sugli, che restano una priorità per il nostro Paese, lo ha confermato il ministro Fitto rispondendo al mio question time oggi in Aula. Il Pnrr è un investimento per le nuove generazioni, investire ...

Bergamo, si rifanno quattro asili nido comunali: previsti 140 posti in più Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Mense scolastiche, parchi e un asilo nido: a Capurso sette cantieri di rigenerazione urbana con i fondi Pnrr

Dal progetto di un bosco urbano alla realizzazione di due mense scolastiche, fino a un asilo nido. Sette interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Capurso ha deciso di sfruttare 20 ...

Raid notturno dei ladri 'disturbati' dalle telecamere di sorveglianza, entrano anche in un asilo nido

I video che sono stati postati sul gruppo Facebook 'Sei di Calisese se' sono piuttosto eloquenti, nella frazione periferica di Cesena c'è stato un raid da parte di due malviventi che sono entrati in ...