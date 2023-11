Asidep | nessuna soluzione | verso lo sciopero

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“A seguito della lettura della delibera dell’ASI del 28 novembre avente ad oggetto: la sospensione della gara per l’affidamento del servizio di depurazione, giusto accordo sottoscritto in Prefettura in data 15 novembre 2023 dobbiamo riscontrare ancora una volta che, il Presidente Asi fa le cose a metà: difatti alla sospensione della gara deve essere attivata la procedura per l’affidamento negoziato ai sensi dell’art. 76 del codice degli appalti. difatti alla sospensione della gara deve essere attivata la procedura per l’affidamento negoziato ai sensi dell’art. 76 del codice degli appalti. Ha seguito in data 29 novembre Irpiniambiente con lettera indirizzata a tutti i sottoscrittori dell’accordo in Prefettura ribadendo la disponibilità a essere invitata da ASI per definire i termini dell’affidamento diretto per un anno ai sensi dell’articolo 76 del codice ...