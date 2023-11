Ascolti tv mercoledì 29 novembre | Speciale Porta a porta | Io canto generation

L’ultima settimana di novembre è ormai entrata nel vivo e, come di consueto, le serate trascorrono serene davanti alla tv. E anche ieri il pubblico ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv - prima serata mercoledì 22 novembre : chi ha vinto

Per 'Io Canto Generation' share al 21,5%, secondo posto per 'Chi l'ha visto?' con l'11,5% Ottimo esordio per Gerry Scotti con ‘Io Canto Generation’, ... (sbircialanotizia)