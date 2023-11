Arrivano le tredicesime I primi a riscuoterle | già da domani | saranno 16 milioni di pensionati

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dai 16dipresenti in Italia inizieranno a ricevere la tredicesima dall’Inps. Ai 19di lavoratori dipendenti, invece, gli imprenditori (pubblici e privati) la pagheranno nelle prossime settimane e, tendenzialmente, non oltre il 25 dicembre. Complessivamente sono 35gli italiani che dal 1° dicembre alla vigilia di Natale riceveranno questa gratifica. Nei portafogli di queste persone finiranno complessivamente 40,7 miliardi di euro. A fare i conti è stato l’Ufficio studi della Cgia. Come verrà spesa? “E’ difficile prevedere cosa acquisteranno gli italiani con la tredicesima. Tra il pagamento delle bollette della luce, del gas e la rata del mutuo, anche quest’anno nonmolti i soldi che verranno destinati agli acquisti natalizi. Visto ...