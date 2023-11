Arrestato nel Sannio il reggente del clan Massaro | scomparso un 40enne nel Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di ieri, mercoledì 29 novembre 2023. Avellino – Secondo la diretta testimonianza di una ragazza residente nella zona di Rione Mazzini, nelle traversine isolate del popoloso rione periferico, negli ultimi giorni si aggira un automobile di colore grigio chiaro che a tratti potrebbe sembrare azzurra che utilizzerebbe una tecnica specifica per rapinare le persone. (LEGGI QUI) Benevento – Tentativo di suicidio nell’istituto penale per minorenni di Airola, nel Beneventano: solo il tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria ha impedito che il progetto suicida del detenuto, un italiano minorenne, andasse a buon fine. (LEGGI QUI) Caserta – E’ stato stanato dalla Polizia di Stato in un casolare isolato nelle campagne di Dugenta, nel Beneventano, il latitante 55enne della camorra casertana Raffaele Piscitelli, ritenuto ...