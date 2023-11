Arnautovic risponde presente! In Benfica-Inter prima volta e non solo

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Markoavvia la rimonta che porta al 3-3 di. Per l’austriaco arriva il primo gol nerazzurro, a premiare una prestazione nel complesso positiva.– C’è anche la firma di Markonel 3-3 finale di. Ed è meno banale di quanto possa sembrare. Perché l’austriaco firma il primo dei tre gol nerazzurri, quello che avvia la rimonta. E lo fa avventandosi su una spizzata di Yann Bisseck sugli sviluppi di un corner, sfruttando l’immobilità della difesa lusitana. Uno scatto di orgoglio per provare a raddrizzare una partita dall’approccio sbagliato (lo riconoscono tutti). E che cambia anche la percezione del contributo di. IN CRESCITA – Il numero 8 fatica molto nel primo tempo di ...