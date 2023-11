Appuntamento 2-3 dicembre a Cascia e in Umbria con il Cioccolario | per riscoprire il gusto dolce della solidarietà e del benessere

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 30 novembre 2023) “FARSI E FARE DEL BENE NON È MAI STATO COSÌ BUONO!” CON IL, A(PG) E IN TUTTA ITALIA PERILE DEL PROPRIOil 2-3per sostenere i più fragili, con centinaia di volontariFondazione Santa Rita daETS. Il, tavoletta di cioccolato con la confezione che si trasforma in un pratico calendario da scrivania, è già disponibile online anche su.org(PG), 30 novembre 2023 – Donare e assaggiare il, ...