Apple Silicon “made in Usa” | nei prossimi anni i chip saranno prodotti e confezionati sul posto

MacBook Air M2 pareggia il Pro su Cinebench grazie ad AirJet

La mancanza di un sistema di raffreddamento vero e proprio è una delle differenze maggiori tra i MacBook Air e i MacBook Pro . I primi sono macchine potenti, sì, grazie ai chip, ma estremamente portatili (non a caso del resto si chiamano Air), quindi anche poco impegnative da portare in giro, e allo stesso tempo con un volume interno insufficiente a ospitare ...

Un iMac da 27" con chip Apple Silicon Speranze finite, non si farà ... HDblog

Apple to be largest customer of new Amkor $2B Arizona semiconductor packaging plant

Amkor Technology (NASDAQ:AMKR) will invest about $2B in a new semiconductor manufacturing and packaging facility which will serve Apple (NASDAQ:AAPL) as its first and largest customer. The partnership ...

More of Apple’s chip supply chain will stay in the US.

The company is working with Amkor to have Apple Silicon chips tested and packaged in Arizona, not far from the TSMC plant in Phoenix where some of the chips are being produced.