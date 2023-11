(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto l’interruzione deldaSan Paolo aa tutela dei 2,4 milioni dicoinvolti nell’operazione. Lo comunica l'in una nota in cui spiega che in questo modo i correntisti saranno messi in condizione di scegliere se mantenere il conto inalle condizioni precedenti o transitare a. L’Autorità ha adottato un provvedimento cautelare per impedire il passaggio alla banca digitale dei correntisti che non forniscano il proprio consenso espresso. Questa operazione – si ricorda – al momento ha riguardato circa 300 milasu un totale di 2,4 milioni che...

Antitrust ferma trasferimento clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank

Lo comunica l'in una nota in cui spiega che in questo modo i correntisti saranno messi in condizione di scegliere se mantenere il conto in Intesa Sanpaolo alle condizioni precedenti o ...

L’Antitrust ferma il trasferimento dei conti da Intesa a Isybank: “No senza consenso esplicito” la Repubblica

L'Antitrust ferma il passaggio dei conti correnti da Intesa San Paolo ... Open

L’Antitrust ferma il passaggio dei clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank senza consenso

L’Antitrust ha bloccato il passaggio alla banca digitale del gruppo Intesa (Isybank) senza il consenso dei clienti stessi. Nei primi scambi in Borsa il titolo di Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) viaggia poco ...

Banche: Antitrust ferma trasferimento clienti da Intesa SP a Isybank

Lo comunica l'Antitrust in una nota in cui spiega che in questo modo i correntisti saranno messi in condizione di scegliere se mantenere il conto in Intesa Sanpaolo alle condizioni precedenti o ...