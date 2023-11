Antitrust ferma trasferimento clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto l’interruzione deldaSan Paolo aa tutela dei 2,4 milioni dicoinvolti nell’operazione. Lo comunica l’in una nota in cui spiega che in questo modo i correntisti saranno messi in condizione di scegliere se mantenere il conto inalle condizioni precedenti o transitare a. L’Autorità ha adottato un provvedimento cautelare per impedire il passaggio alla banca digitale dei correntisti che non forniscano il proprio consenso espresso. Questa operazione – si ricorda – al momento ha riguardato circa 300 milasu un totale di 2,4 milioni che...

