Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 30 novembre 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 novembre 2023), giovedì 30è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 30, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata di ieri abbiamo visto Ida perplessa perché Mattia aveva dichiarato che non aveva intenzione di corteggiarla in quanto madre. Mattia ha poi manifestato il proprio interesse per Asmaa. Quest’ultima ha ricambiato e deciso che Mattia può ...