Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 30 Novembre

Leggi su zon

(Di giovedì 30 novembre 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 30Erik si scusa con Christof ed evita il licenziamento ma Yvonne lo accusa di essere poco coerente ed Erik ribatte che è lei invece a non sapere cosa vuole davvero. Nel frattempo, Rosalie riceve come resto da Sherin una banconota con il numero di Rafael.: Deborah Müller-Filmografia 2010: Anafora 2011: ...