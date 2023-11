Annalisa sui social con calze a rete e vinile I fan | “Sei illegale”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Look super sensuale per: l’outfit nell’ultimo post è davvero di tendenza e conferma il suo cambio di stile audace. Ai più attenti avrà fatto anche sorridere: la cantante sembra essersi vestita proprio come la sua imitatrice, Brenda Lodigiani. La comica scherza spesso sulla svolta sexy, intrapresa anche dalla collega Elodie. Neanche a farlo apposta, Nali ha pubblicato una canzone con lo stesso titolo della collega, Euforia. Le due performer comunque hanno intrapreso i loro tour nei palazzetti e i fan si aspettano una serata con entrambe: che combo esplosiva sarebbe! Viva Rai 2, lo sketch ...