Anita Olivieri sta male a causa di Beatrice al GF | Rosy le dice come agire VIDEO

(Di giovedì 30 novembre 2023)ha avuto un momento di sconforto nella casa del Grande Fratello. Ilssere provato dalla giovane pare sia statoto daLuzzi che, a detta di, non la molla un attimo e non perde occasione per attaccarla. La giovane si è aperta conChin, la quale ha provato a rincuorarla e poi le ha dato delle dritte sucomportarsi.scoppia in lacrime conal GF: i consigli della Chin La rivalità che c’è traLuzzi si è acuita ulteriormente dopo la scorsa puntata del GF, quando l’attrice ha avuto finalmente la possibilità di nominare la sua coinquilina, e subito ha preso la palla al balzo per farlo. Ieri ...