Anguissa “Napoli | Ora Più Squadra Che Mai”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 novembre 2023)disu Sky Sport: enfasi sul gioco die ottimismo per la qualificazione. Dopo la partita di Champions League contro il Real Madrid, che ha visto iluscire sconfitto per 4-2, il centrocampista Zamboha condiviso le sue riflessioni con Sky Sport, sottolineando l’importanza del gioco diAnalizza la Partita “Abbiamo capito che contro avversari del calibro del Real Madrid non possiamo permetterci certi errori,” ha detto. Nonostante la sconfitta, il giocatore ha riconosciuto gli aspetti positivi: “Dobbiamo ripartire da ciò che abbiamo fatto bene. In partite come queste, quando si presentano le occasioni, bisogna concretizzarle.” Focus sulla Qualificazione Sulla questione della qualificazione ...