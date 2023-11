Angelica Baraldi | scatta la nostalgia dei fan | “Casa del Grande Fratello vuota senza di te”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’ultima eliminata dalfare ladei fan: sui social in molti tornano sulla sua uscita Lo scorso lunedìha salutato ladel. Battuta al televoto da Rosy Chin, che si è salvata per un punto di percentuale, la giovane ricciolina emiliana è stata costretta ad abbandonare il loft di Cinecittà. Niente da fare dunque per quella fetta di pubblico che in questi mesi aveva imparato ad apprezzarla e adesso sente improvvisamentedella bella. “Ladeldi te”, ...